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中国财经 | 2013年 9月 17日 星期二 11:46 BJT

商务部预计有望实现全年外贸目标

路透北京9月17日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，今年后几个月外贸有望企稳回升，有希望实现全年目标。

他在月度例行新闻发布会上并称，中国下半年消费趋好已经可以看得比较清楚，预计未来数月消费继续稳中回升、稳中加快。

他还表示，8月FDI同比增幅不到1%，较7月下降明显，和基数效应有关，单月增幅变化不足以说明趋势，未来数月料保持平稳。

商务部稍早公布，今年8月全国实际使用外资(FDI)金额83.8亿美元，同比增长0.62%（未含银行、证券、保险领域数据）；1-8月累计实际使用外资金额为797.7亿美元，同比增长6.37%。（完）

(发稿 乔艳红； 撰写 张胜男; 审校 张喜良)

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