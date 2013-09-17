商务部预计有望实现全年外贸目标

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京9月17日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，今年后几个月外贸有望企稳回升，有希望实现全年目标。
他在月度例行新闻发布会上并称，中国下半年消费趋好已经可以看得比较清楚，预计未来数月消费继续稳中回升、稳中加快。
他还表示，8月FDI同比增幅不到1%，较7月下降明显，和基数效应有关，单月增幅变化不足以说明趋势，未来数月料保持平稳。
商务部稍早公布，今年8月全国实际使用外资(FDI)金额83.8亿美元，同比增长0.62%（未含银行、证券、保险领域数据）；1-8月累计实际使用外资金额为797.7亿美元，同比增长6.37%。（完）
(发稿 乔艳红； 撰写 张胜男; 审校 张喜良)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。