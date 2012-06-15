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国际财经 | 2012年 6月 15日 星期五 16:09 BJT

中国商务部有条件批准联合技术收购古德里奇

路透北京6月15日电---中国商务部周五表示,附加限制性条件批准美国联合技术公司(UTX.N)收购飞机系统制造商古德里奇GR.N.

中国商务部网站刊发公告称,鉴於联合技术收购古德里奇,将对飞机交流发电系统市场产生排除、限制竞争的效果,商务部决定附加限制性条件批准此项集中.

公告要求剥离古德里奇的电源系统业务,联合技术应在商务部批准此项集中後6个月内为被剥离业务找到购买人并与之签订买卖协议.经申请,上述期限可延长至9个月.

在飞机交流发电系统市场中,全球共有包括联合技术和古德里奇在内的六家供应商.交易前联合技术和古德里奇的市场份额分别为72%和12%.(完)

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--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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