中国商务部有条件批准联合技术收购古德里奇

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透北京6月15日电---中国商务部周五表示,附加限制性条件批准美国联合技术公司(UTX.N)收购飞机系统制造商古德里奇GR.N.
中国商务部网站刊发公告称,鉴於联合技术收购古德里奇,将对飞机交流发电系统市场产生排除、限制竞争的效果,商务部决定附加限制性条件批准此项集中.
公告要求剥离古德里奇的电源系统业务,联合技术应在商务部批准此项集中後6个月内为被剥离业务找到购买人并与之签订买卖协议.经申请,上述期限可延长至9个月.
在飞机交流发电系统市场中,全球共有包括联合技术和古德里奇在内的六家供应商.交易前联合技术和古德里奇的市场份额分别为72%和12%.(完)
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--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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