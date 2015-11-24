高虎城：推动中国东盟2020年双边贸易额达到1万亿美元

路透上海11月24日 - 中国商务部部长高虎城日前表示，中国-东盟自贸区升级谈判成果文件正式达成，涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济技术合作等领域，将推动中国东盟2020年双边贸易额达1万亿美元。

新华社周二报导援引他的话称，中国-东盟自贸区升级《议定书》是对原有中国-东盟自贸区各种协定的丰富、完善、补充和提升。现有的中国-东盟自贸区货物贸易自由化水平已经很高，双方近95%的产品已经实现了零关税，所以在升级谈判中，双方着重加强货物贸易和投资便利化，进一步开放服务市场，提升经济技术合作水平。

具体而言，在货物贸易方面，双方对原产地规则进行了优化和完善，进一步简化海关通关程序，并承诺运用自动化系统、风险管理等手段，为双方企业提供高效快捷的通关服务，提高企业利用自贸区优惠政策的成效。

在服务贸易方面，双方完成了第三批服务贸易具体减让谈判，累计在建筑、旅游、金融、通讯等近70个分部门作出更高水平的开放承诺。在投资方面，双方同意加强投资促进和便利化合作，简化投资审批程序，建立一站式投资中心，创造稳定透明便捷的投资环境。

在经济技术合作方面，双方商定在农业、信息、交通等10多个领域深化合作，并把跨境电子商务作为新议题纳入合作范畴，进一步拓宽了自贸协定升级领域。

高虎城表示，中国-东盟自贸区升级《议定书》是中国在现有自贸区基础上完成的第一个升级协议。2014年8月，中国-东盟自贸区升级谈判正式启动。经过四轮谈判，最终签署升级《议定书》。（完）