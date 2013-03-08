陈德铭：对今年外贸目标审慎乐观

中国商务部长陈德铭周五表示，对今年完成外贸增长8%的目标“审慎乐观”，同时对全球货币超量及通货膨胀的影响感到担心。他在“两会”记者会上称，货币问题很复杂，最近不仅日元，包括美元、欧元等，都制订了宽松的货币政策，但不应该外溢到其它国家。这些主要货币大量贬值影响中国出口。 路透