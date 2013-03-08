陈德铭：对今年外贸目标审慎乐观（更新版）

* 商务部长对今年外贸增长约8%的目标审慎乐观

* 今年的社会商品零售增速仍然可保持14%左右

* 担心全球货币超发及通胀

* 中国政府对于国别投资没有具体的战略，包括能源领域

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路透北京3月8日 - 中国商务部长陈德铭周五表示，最近美日欧都执行宽松的货币政策，全球货币的超发可能会导致通货膨胀。同时这些主要货币竞争性贬值对中国和新兴国家影响很大，也会影响中国的进出口。

他在两会期间举行的新闻发布会后称，对今年中国外贸增长8%的目标持“审慎乐观”，乐观是希望在去年6.2%增幅上更好一些，审慎则是因为全球经济复杂仍有很大不确定性。并预计今年中国的社会商品零售总额仍然可以保持在14%左右。

“外贸增长目标不是奋斗目标，是对未来的预测和期望，今年总理工作报告因为国际的不确定性没有再写上多少，但发改委预期是8%左右，我对今年外贸的总体形势是审慎乐观的。”他称。

他表示，这几年中国的社会商品销售始终保持在百分之十几的水平上，主要的还是市场行为，其中房地产对中国的消费是有比较大的影响，而这一因素对今年消费的影响有着不确定性。

商务部的新闻稿中对今年工作的安排就包括：完善消费促进体系,培育新的消费增长点,研究实施信用消费促进政策,重点带动家电,家居,汽车等耐用消费品消费.加快发展现代流通,保障市场平稳运行。

落实完善稳定外贸增长的各项政策,继续做好加快出口退税进度,拓宽贸易融资渠道,扩大出口信用保险规模,坚持出口进口并重,促进对外贸易平衡发展.

中国发改委对全国人大的报告中预计，今年国际收支仍将进一步平衡，进出口总额力争增长8%左右，低于去年10%的目标，高于上年6.2%的实际增速。

中国海关数据显示，今年1-2月出口同比增长23.6%；进口增长5%。2012年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%.

**对于国别投资中国没有具体的战略**

在被问及能源领域的投资是否是中国对美投资的关键或者是重点战略时，陈德铭表示，中国政府对于国别投资没有具体的战略，企业的海外投资是由企业自己决定的，政府只是提供一些信息的、文化的、法律方面的咨询。

他提到，中国最近一些企业在收购美国企业，除了中海油收购了“尼克森”案，中石化也在准备收购美国的一两个企业，有的是页岩气的，但是都不是控股的，有的是占三分之一的股份，有的将近一半的股份。“这种收购更多的是企业从它自身出发的一种战略考虑。”

陈德铭表示，能源的领域内中国有自己国家的能源发展战略，这个战略和企业走出去战略是完全不同的。中国国家能源的战略更着重于怎么提高能源的利用效率，怎么减少排放，怎么使清洁能源、绿色能源能占有更大的比例等等。“我们不制定任何对国别投资的战略”。

至于美国对中国企业并购的安全审查，陈德铭认为，每个国家都需要自己的安全审查，中国也需要这么做。中国也建立这样的机构。非常希望美国的这种安全审查能够再公开透明一点，让企业有预见性。”

他举例称，有一些方面规定，到美国允许你投资，但是不能有中国公民，只许美国公民、加拿大公民和英国公民参加等等。

“这种歧视的意见，我觉得也是要改一改的，它不符合国际上通用的一些标准。试想一下，如果中国对美国企业也提出这样的要求，美国的企业能受的了吗？我想可能受不了。”(完)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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