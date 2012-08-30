陈德铭：中国和东盟应扩大双边贸易规模和投资

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京8月30日电---中国商务部长陈德铭建议,中国和东盟各国应扩大双边贸易规模和投资,同时应改善交通设施以降低物流成本,从而真正实现双方的贸易便利.
新华社周三晚间引述他在东盟经济部长会议期间的话称,中国和东盟各国之前的贸易关系已经在逐步完善,中国企业在东盟国家的农业和基础设施建设等领域投资前景广阔.
"中国支持东亚经济一体化,包括贸易和投资自由化.同时,本着从自身国情出发的原则,中国支持所有有利於经济一体化的措施."他说.
报导并称,会议还重点讨论了中国香港加入中国-东盟自贸区的问题.
陈德铭引用数据称,中国与东盟经济合作框架协议签署10年来双边贸易发展迅速,2011年双边贸易额达到创纪录的3,628.5亿美元,比10年前增长了5.6倍,年均增长率超过20%.
中国已连续第三年成为东盟的第一大贸易夥伴,东盟超过日本,成为中国第三大贸易夥伴.今年前七个月,双边贸易额达2,205.7亿美元,同比增长9%,高於中国贸易总体增速.截至6月底,中国与东盟双向投资累计近930亿美元.
中国商务部副部长高虎城本月上旬曾称,从长远看,中国对东盟的投资仍然能够保持较快速度的增长.截止2011年底,中国对东盟累计的非金融类投资达到173亿美元,如果算到今年6月底是188亿美元.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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