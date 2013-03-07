独家：精通国际业务的官员或掌管商务部和中投公司--消息

路透北京3月7日 - 中国有可能安排深谙国际业务的官员来掌管其规模庞大的主权财富基金和商务部，以期消蚀国际社会对该国大举买入战略性国际资产的担忧。

两位接近领导层的消息人士对路透称，证监会主席郭树清可能会接管规模达4,820亿美元的主权财富基金--中投公司。而现任商务部国际贸易谈判代表的高虎城料将升任商务部部长。

任命郭树清和高虎城显示中国新的领导层将商业逻辑视为进入海外并购市场的主要突破点。中国计划在截至2015年的五年当中买下规模5,600亿美元的海外资产。

“新一届的政府将会更注意贸易政策和投资政策，方向也会更开放，”对外经济贸易大学中国WTO研究院副院长屠新泉表示。

熟悉领导层和中国部级智库官员的消息人士表示，人事变动反映习近平和李克强看重更进一步推进中国在全球经济中的分量。学界人士表示，此番人事任命符合中国领导层在国际事务方面走出的决心。

“现在你有了熟知全球体系的人，意味着中国将更加活跃，”印地安纳大学中国政经研究中心主任Scott Kennedy表示。

**平衡之道**

郭树清素来坚持风险平衡和渐进改革的策略。其喜欢的智语，听两个极端，走中庸之路，对于这位建行前董事长管理全球第二大规模主权财富基金的策略很有深意。

郭树清在2010年接受路透采访时称，“不要太过冒险，也不要一点险都不冒。如果不承担风险，如何赚钱？”

郭树清2005年出任建设银行董事长，此前外汇管理局完成对建行225亿美元的注资，为建行最大股东，彼时郭树清还是外管局局长。郭树清掌舵建行七个月后，建行在香港上市，两年后在上海上市，成为中国第一家在两个交易所上市的国有银行。

Mirae资产证券公司分析师Stanley Li称，“金融市场对郭树清的印象整体正面，因其有履行诺言的记录。能说到做到的改革者在中国是少数，你经常会看到光说不做，或不敢打破现状的人。”

消息人士称，高虎城2010年以来一直负责中国全球贸易谈判，其多年贸易谈判的经验可以帮助商务部提升其在政策博弈中的地位。

周二开始的为期两周的人大会议，将有一系列重要金融行业领导人岗位进行调动。

消息人士称，若郭树清接管中国投资公司，则其将接替楼继伟。楼继伟则将可能出任财政部长。消息人士还称，保监会主席项俊波最优可能接替郭树清出任证监会主席。

楼继伟将接替谢旭人，而谢旭人很有可能担任全国社保基金理事会理事长，接替即将退休的戴相龙。截至2012年6月中旬，全国社保基金规模为18.3万亿元人民币(2.94万亿美元)。

现年65岁的谢旭人已达到了国务院正部级职务的法定退休年龄，而且在去年11月的十八大上，其亦未入选由205名委员组成的中央委员会。

“谢旭人(作为财政部长)很少外出就餐。当在外吃饭时，他也会费用自理，这让请客的主人和随从客人感到尴尬，”一名知悉谢旭人行事风格的财经行业消息人士说。

证监会、中投公司、财政部和社保基金拒绝对计划中的人事变动作出即刻置评。无法联系到郭树清、楼继伟和谢旭人。

路透上周报道，据四位消息人士透露，已当选全国政协委员的中国央行行长周小川即将在下月出任政协副主席。不过出乎外界意料的是，周小川还将继续留任中国央行行长一职，因领导人寻求维持金融改革的势头。

消息人士表示，跟周小川一样，现年68岁的陈元亦可能被任命为政协副主席,同时留任国家开发银行(CDB)CHDB.UL董事长一职。

屠新泉说，商务部被视为是对改革态度最开明和的中国部委之一，这意味着对高虎城的任命,可能会带来更广泛的影响。

此举意义重大，因北京当局越来越有兴趣持有贸易伙伴国的实物资产，中国贸易带来的稳步收入可能被用于资产收购。这样一来，将起到一石二鸟的效果，既能平衡资本流动，又能降低对美国和欧洲的纸面资产的曝险。分析师称，中国最高决策层已厌倦了持有美国和欧洲纸面上的资产。(完)

(编译/审校 王洋/沈以文/侯向明/艾茂林/田建华)

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