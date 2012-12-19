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中国财经 | 2012年 12月 20日 星期四 07:10 BJT

陈德铭在美承诺中国将打击盗版

路透华盛顿12月19日 - 中国商务部长陈德铭向记者表示,中国周三在华盛顿告诉美国贸易协商人员,北京当局会尽更大的努力来保护知识产权,并透过推广使用合法软件来打击盗版.

陈德铭表示,中国同意处理这些美国长久以来抱怨的议题,而周三出席美中商业贸易联合委员会会议的美国官员也承诺因应中国对于进口更多美国高科技产品的需求,并促进中国在美的投资.(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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