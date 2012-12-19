陈德铭在美承诺中国将打击盗版

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透华盛顿12月19日 - 中国商务部长陈德铭向记者表示,中国周三在华盛顿告诉美国贸易协商人员,北京当局会尽更大的努力来保护知识产权,并透过推广使用合法软件来打击盗版.
陈德铭表示,中国同意处理这些美国长久以来抱怨的议题,而周三出席美中商业贸易联合委员会会议的美国官员也承诺因应中国对于进口更多美国高科技产品的需求,并促进中国在美的投资.(完)
(编译 王冠中; 审校 张涛)
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。