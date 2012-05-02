商务部批驳欧盟对自行车反补贴调查

中国商务部称本年度暂停进口朝鲜原产煤炭 19日起执行
路透上海2月18日 - 中国商务部和海关总署周六联合发布公告称，本年度暂停进口朝鲜（北韩）原产煤炭，包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的煤炭，自明日（19日）起执行，有效期至12月31日。
路透北京5月2日电---针对此前欧盟委员会公告对中国输欧自行车发起反补贴调查,中国商务部近日表示,欧方申请人对中国若干补贴项目的指控严重缺乏证据支持,反补贴调查是典型的对贸易救济措施的滥用.
刊登在商务部网站的新闻稿引述商务部进出口公平贸易局负责人的话称,目前中国对欧盟自行车出口量占欧盟市场份额仅为2%-3%,不可能对欧自行车产业构成损害.
"在已实施反倾销措施长达19年的同时,欧盟再对同一产品发起反补贴调查,是典型的对贸易救济措施的滥用.中方将对此次反补贴调查保持密切关注并保留在世贸组织规则框架内采取相应措施的权利."上述负责人称.
去年8月,欧盟执委会一项计画获得多数成员国批准,针对中国出口自行车及自行车零件的反倾销关税延长至2016年,最高达48.5%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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