商务部批驳欧盟对自行车反补贴调查

路透北京5月2日电---针对此前欧盟委员会公告对中国输欧自行车发起反补贴调查,中国商务部近日表示,欧方申请人对中国若干补贴项目的指控严重缺乏证据支持,反补贴调查是典型的对贸易救济措施的滥用.

"在已实施反倾销措施长达19年的同时,欧盟再对同一产品发起反补贴调查,是典型的对贸易救济措施的滥用.中方将对此次反补贴调查保持密切关注并保留在世贸组织规则框架内采取相应措施的权利."上述负责人称.