商务部称欧盟再次发起反补贴调查违反WTO规则

中海油于圭亚那合营开发项目储量最快今年底入帐--瑞信
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
路透北京2月23日电---中国商务部进出口公平贸易局负责人周四称,欧盟对中国出口的有机涂层钢板发起反补贴调查,违反世界贸易组织(WTO)规则,商务部将密切关注该案进展.
刊登在商务部网站上的新闻稿称,2月22日,欧盟对中国出口的有机涂层钢板发起反补贴调查.中国业界对欧盟再次对中国产品发起反补贴调查表示强烈不满,中国政府高度关注.
该负责人表示,当前,世界经济仍未摆脱金融危机的困扰,欧洲多国深陷主权债务危机,各国更应以合作、开放、包容的态度联合一致以应对危机.
"欧盟此时对华启动反补贴调查,将向外界发出一个错误的贸易保护主义的信号,不仅会给中欧钢铁正常贸易蒙上阴影,也将破坏中欧联合应对危机的努力."他称.
此前欧盟已於2011年12月21日对中国有机涂层钢板发起反倾销调查.商务部表示,欧盟在不承认中国市场经济地位,对华反倾销调查采取歧视的、不公正的"替代国"做法的同时,执意对中国同一产品进行反倾销和反补贴双重调查,将会导致"双重救济".(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
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