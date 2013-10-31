商务部延长欧盟产多晶硅反倾销调查

路透上海10月31日 -中国商务部周四发布公告，将针对欧盟产太阳能级多晶硅的反倾销立案调查期限延长六个月至明年5月1日，因该案情况“较为特殊和复杂”。

关于光伏领域的争端，是中国和欧盟迄今最大的贸易摩擦之一。欧盟执委会今年8月表示，将继续对中国太阳能面板进行反补贴调查，暂不征收临时关税，但须在12月5日之前决定是否征收最终的反补贴税。