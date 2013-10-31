商务部延长欧盟产多晶硅反倾销调查

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透上海10月31日 -中国商务部周四发布公告，将针对欧盟产太阳能级多晶硅的反倾销立案调查期限延长六个月至明年5月1日，因该案情况“较为特殊和复杂”。
去年11月1日，商务部决定对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅进行反倾销立案调查，该调查原本将于今年11月初结束。
关于光伏领域的争端，是中国和欧盟迄今最大的贸易摩擦之一。欧盟执委会今年8月表示，将继续对中国太阳能面板进行反补贴调查，暂不征收临时关税，但须在12月5日之前决定是否征收最终的反补贴税。
中国商务部还于9月宣布，初步裁定原产于美国的进口太阳能级多晶硅存在补贴，中国产业受到实质损害。(完)
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(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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