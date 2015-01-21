商务部：今后几年对外投资增速将高于FDI 今年外贸平稳（更新版）

(新增更多发布会内容)

路透北京1月21日 - 随着中国对外投资高速增长，双向投资去年首次接近平衡，中国商务部周三表示，预计今后几年对外投资增速将高于吸引外资（FDI）增速，今年外贸进出口料适度平稳增长。

商务部数据显示，2014年中国共实现全行业对外直接投资1,160亿美元，同比增长15.5%，其中金融类131.1亿美元，同比增27.5%，非金融类1,028.9亿美元，同比增长14.1%。

12月当月看，实现非金融类对外直接投资130.9亿美元，同比增长31.8%。全国对外直接投资规模与同期吸引外资规模仅差35.6亿美元，这也是中国双向投资按现有统计口径首次接近平衡。

“与吸引外资相比，我们估计今后几年对外投资的增速可能还是要更快一些。”商务部发言人沈丹阳在例行发布会上表示，他同时称，利用外资应该还是平稳增长的态势。

他表示，由于中国对外直接投资起步比较晚，投资总规模比发达国家较小，下一步商务部将深化对外投资合作管理制度的改革，继续提高便利化水平，为企业营造更加宽松的外部环境。同时也将进一步推进确立企业对外投资的主体地位，更多释放企业境外投资的活力。

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。

商务部新闻稿并称，2014年中国企业海外并购取得突破，大型对外投资并购项目投资领域呈现多元趋势。能矿领域继续成为投资热点，制造业领域并购活跃，农业领域跨国并购取得突破。对外直接投资产业结构则继续优化。

**今年外贸料适度平稳增长**

最新公布的数据显示，2014年中国外贸以优于预期的增速收尾，但全年仅增3.4%低于7.5%的增长目标，商务部表示今年外贸仍面临严峻复杂的国内外形势，不过随着相关政策的落实，全年仍有望保持平稳增长。

沈丹阳称外贸企业今年面临的困难较多。从国际需求来看，世界经济现在还处在国际金融危机后的调整期，总体复苏疲弱的态势还没有明显改观；国内经济现在进入新常态，下行压力依然存在，国内投资和经济增长如果放缓将抑制进口的增量。

从企业竞争力来看，低成本优势正在减弱，要素价格持续上涨，传统比较优势在弱化，外贸企业经营压力在加大；从贸易环境来看，中国已经连续19年成为遭遇贸易摩擦最多的国家；从地缘政治来看，一些地区的局势动荡加剧，进一步增加国际贸易风险和不确定性。

不过，考虑到扩大出口和增加进口的政策现在更加完善，“一带一路”的战略构想正在加快推进，高水平的自贸区网络正在构建，跨境电子商务、市场采购等新兴贸易方式蓬勃发展，外贸总体呈现趋稳向好的态势，这些都是有利的因素。他认为，抓好政策落实，“相信2015年的外贸仍将保持适度平稳的增长。”（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。