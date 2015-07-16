中国1-6月非金融类对外直接投资同比增长近30%%--商务部

路透北京7月16日 - 中新社周四援引商务部国际贸易谈判副代表张向晨透露，今年1-6月份，中国非金融类对外直接投资达到560亿美元，同比增长29.2%。

张向晨指出，今年上半年，中国国际产能合作和装备制造业的“走出去”取得了明显的进展。今年1-6月份，中国成套设备出口达600亿美元，同比增长10%。

今年以来，中国制造业的对外投资也呈快速增长的趋势。今年上半年，中国制造业的对外投资达到了50.9亿美元，增长了63.1%。 同时，境外经贸合作区的建设也取得了新的进展。统计数据称，中国企业在海外一共建立了68个境外经贸合作区域，完成投资95.9亿美元，雇佣了14.8万的国外劳工，为东道国上缴了12.8亿美元的税收。

张向晨并提到，中国政府也加大了和有关国家的协商和交涉的力度。数据显示，中国迄今和132个国家签订了双边投资保护协定，和100多个国家建立了经贸混委会或者联委会的机制，协商对外投资合作中的问题。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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