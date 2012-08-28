中国商务部长称愿让印度信息农产品等进入中国市场

路透北京8月28日电---中国商务部长陈德铭称,中国愿意让更多的印度产品进入中国市场,特别是信息以及相关产品、医药和农产品,并愿意把部分制造业生产基地转移到印度.

新华社援引他在印度参加中印第九次经贸科技联合委员会部长级会议时的话称,中印双方在这次会议上取得了十分重要的共识,在当今国际金融形势持续动荡的形势下,两国扩大经贸合作具有重要意义,也对世界发出积极信号.

"双方致力於实现两国领导人达成的在2015年双边贸易额达到1,000亿美元的目标."陈德铭称.

他并表示,希望印方能够继续给中国企业投资提供便利,为两国企业合作创造更好的投资环境和条件,重视中方关切的签证和财产保护问题.

印度商业和工业部长夏尔马亦称,印度和中国可以通过加强合作为全球经济复苏和发展作出贡献.印度欢迎中国制造业参加印度政府制定的发展制造业项目,同时希望印度产品能更多进入中国市场,尽早解决两国贸易不平衡问题.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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