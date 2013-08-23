（修正）商务部：7月全国实际使用外资同比增长24%

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
(内文首段应为“周五”，非“周三”)
路透北京8月23日 - 中国商务部周五公布,今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。
商务部新闻稿并称，1-7月累计实际使用外资金额为713.92亿美元，同比增长7.09%。
2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):
13年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月
金额 94.08 143.89 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8
同比 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9(完)
(发稿 宿泱韫 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)
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