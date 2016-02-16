1月非金融对外直接投资(ODI)同比增18.2%--中国商务部

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月16日 - 中国商务部周二公布，1月份非金融对外直接投资(ODI)120.2亿美元，同比增长18.2%。
商务部网站刊登新闻稿称，1月ODI投资中，流向制造业的投资增长近九成，流向制造业的投资16.2亿美元，同比增长87.8%，主要流向计算机/通信和其他电子设备制造、医药制造、金属制品制造、汽车制造业等。
商务部合作司负责人指出，1月份，地方对外直接投资111.2亿美元，同比增长175.2%，占到中国对外直接投资的92.5%；而1月份对美投资15.6亿美元，是去年同期的3.9倍，同时正在开展的并购项目金额也超过百亿美元。
商务部合作司负责人表示，商务部将继续围绕“一带一路”建设和国际产能合作等战略措施，充分调动龙头企业的积极性，促进中国对外投资合作向产业链和价值链高端跃升。
商务部周一公布，1月份，中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）；在FDI结构上，外商投资行业结构进一步优化，西部地区引资明显增长。（完）
(发稿 李贺； 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。