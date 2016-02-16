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中国财经 | 2016年 2月 16日 星期二 16:38 BJT

1月非金融对外直接投资(ODI)同比增18.2%--中国商务部

路透北京2月16日 - 中国商务部周二公布，1月份非金融对外直接投资(ODI)120.2亿美元，同比增长18.2%。

商务部网站刊登新闻稿称，1月ODI投资中，流向制造业的投资增长近九成，流向制造业的投资16.2亿美元，同比增长87.8%，主要流向计算机/通信和其他电子设备制造、医药制造、金属制品制造、汽车制造业等。

商务部合作司负责人指出，1月份，地方对外直接投资111.2亿美元，同比增长175.2%，占到中国对外直接投资的92.5%；而1月份对美投资15.6亿美元，是去年同期的3.9倍，同时正在开展的并购项目金额也超过百亿美元。

商务部合作司负责人表示，商务部将继续围绕“一带一路”建设和国际产能合作等战略措施，充分调动龙头企业的积极性，促进中国对外投资合作向产业链和价值链高端跃升。

商务部周一公布，1月份，中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）；在FDI结构上，外商投资行业结构进一步优化，西部地区引资明显增长。（完）

(发稿 李贺； 审校 杨淑祯)

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