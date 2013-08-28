商务部有条件通过联发科与晨星合并案

领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透台北8月27日 - 中国商务部周二有条件通过台湾芯片设计业者联发科(2454.TW)及晨星3697.TW规模规38亿美元的合并案，因担心其可能在电视机芯片市场取得独占地位。
中国商务部表示，两家公司不得在液晶显示器(LCD)电视芯片部门上合作，而晨星旗下从事LCD电视芯片业务的子公司必须保留其独立性。晨星的智能手机芯片及其他无线通讯相关的业务可以并入联发科。
根据路透先前报导，联发科去年提出以每股晨星换0.794股联发科股票及现金1台币的收购要约，根据当时的收盘价计算，对晨星的估值达约38亿美元。
在商务部裁决出炉后，联发科及晨星各自发表声明指出，他们将会向中国商务部提出新的提案，预料将在三个月内完成交易。
联发科周二收盘报367.5台币，晨星收报246.5台币。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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