商务部：二季度外贸增速将低位趋稳

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京4月27日电---中国商务部称,二季度中国对外贸易增速将低位趋稳,2012年全年将总体保持平稳发展,但增速比2011年有所回落,贸易平衡状况进一步改善.
刊登在商务部网站的新闻稿表示,针对当前严峻复杂的国内外环境,中国外贸应保持外贸政策基本稳定,保持出口稳定增长,并加大外贸结构调整和转型升级力度.
受国际市场需求萎缩、国内成本上升等因素制约,今年一季度中国外贸增速明显放缓.2月甚至惊现314.9亿美元的贸易逆差,到3月恢复小额顺差53.5亿美元;整个一季度,累计顺差仅有区区6.7亿美元.
中国3月出口同比增长8.9%,进口同比增长5.3%.
商务部周四发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,到2015年达到约4.8万亿美元,贸易平衡状况继续改善.
十一五期间,中国进出口实际年均增长15.9%,其中出口增幅15.7%,进口为16.1%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。