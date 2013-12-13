商务部下达明年首批稀土出口配额

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透北京12月13日 -中国商务部周五下达2014年第一批稀土出口配额15,110吨，相当于年度配额总量的70%，其中轻稀土为13,314吨，中重稀土1,796吨。
“第一批出口配额主要参照各企业2011年到2013年10月的产量、出口数量、出口金额进行计算，”商务部网站刊登新闻稿称。
是次获得稀土出口配额的企业共计有27家，获得轻稀土出口配额最高的是包头索尔维稀土有限公司，共计1,099吨，其次是获得1,028吨的甘肃稀土新材料股份有限公司。
另外，五矿集团下属五矿稀土集团有限公司和赣县红金稀土有限公司合计获得轻稀土配额649吨，中重稀土163吨。
不过，内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司是次未获得配额。商务部新闻稿称，“部分企业因其矿山或环保存在问题，配额暂未下达。商务部称将视其整改情况另行处理。”
商务部2013年第一批和第二批稀土出口配额分别为15,501吨和15,500吨。(完)
欲览详情，请点击商务部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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