商务部发放今年第二批稀土出口配额

路透北京8月22日电---中国商务部周三向符合条件企业下达2012年第二批稀土出口配额共9,770吨,其中轻稀土和中重稀土出口配额分别为8,537吨和1,233吨.

商务部网站刊登新闻稿公布的配额安排表显示,获得出口配额的公司共有24家,包括包钢集团公司和五矿集团等.

商务部并公布了2012年第一批稀土出口企业名单,共包括五矿集团和中钢集团在内的9家企业,第一批下达量共有10,546吨,其中轻稀土9,095吨,中重稀土1,451吨.

商务部并注明,为保证企业所得配额量更加准确,第二批下达的配额量是根据相关企业2009年至2011年出口实绩计算得出.此前的预留量则根据相关企业2009年至2011年1-10月的出口实绩(因当时2011年全年出口数据尚未发布)计算,因而两次的数据略有不同.

中国自2012年起对稀土出口配额按照轻稀土和中重稀土分类管理.

中国此前发布中国的稀土状况与政策白皮书,明确指出中国对稀土实施更为严格的生态环境保护标准和保护性开采政策,尽快完善稀土管理法律法规,加快实施大企业集团战略,促进稀土产业结构调整.

中国工业和信息化部8月发布稀土行业准入条件,首次从生产规模方面设置稀土准入门槛;相关管理部门官员预计,全国有将近20%的产能将会被淘汰.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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