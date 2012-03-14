商务部强调稀土出口管理旨在保护资源和环境

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京3月14日电---中国商务部就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业.
商务部周二晚间发布新闻稿引述商务部条约法律司负责人表示,中方此前就有关原材料产品出口政策与各方一直保持着沟通和接触,多次强调中方政策目标是为了保护资源和环境,实现可持续发展.
"中方将根据世贸组织争端解决程序,妥善处理有关磋商请求."该负责人称.
新华社周二报导援引中国工业和信息化部称,中国正准备应对美国及其他国家针对稀土问题向WTO提出的诉讼.
商务部此前发布数据显示,中国2012年的稀土出口配额总量仍与今年基本持平.商务部周二明年下达第一批稀土出口配额共计10,546吨,并向待审核企业预留第一批配额14,358吨.
更多详情,请点选商务部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
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