商务部强调稀土出口管理旨在保护资源和环境

路透北京3月14日电---中国商务部就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业.

商务部周二晚间发布新闻稿引述商务部条约法律司负责人表示,中方此前就有关原材料产品出口政策与各方一直保持着沟通和接触,多次强调中方政策目标是为了保护资源和环境,实现可持续发展.

"中方将根据世贸组织争端解决程序,妥善处理有关磋商请求."该负责人称.

新华社周二报导援引中国工业和信息化部称,中国正准备应对美国及其他国家针对稀土问题向WTO提出的诉讼.

商务部此前发布数据显示,中国2012年的稀土出口配额总量仍与今年基本持平.商务部周二明年下达第一批稀土出口配额共计10,546吨,并向待审核企业预留第一批配额14,358吨.

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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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