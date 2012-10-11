中国对美商务部所做光伏“双反”终裁表示强烈不满

路透北京10月11日电---美国商务部昨日终裁决定对中国太阳能电池徵收反倾销反补贴关税.对此中国商务部周四称,美国无视中方的合理抗辩,采取不公正的征税措施,中方对裁决结果表示强烈不满.

"希望美方改正其错误做法,尽早终止对华太阳能电池产品的贸易救济措施,支持中美两国产业交流与合作,推动新能源和绿色经济发展."中国商务部新闻发言人沈丹阳称.

美国商务部周三就对华太阳能电池反倾销反补贴调查作出终裁,中国企业反倾销税率从18.32%到249.96%不等,反补贴税率从14.78%到15.97%不等.

不过美国商务部终裁并非最终结果.按照美国贸易救济案处理程序,美国国际贸易委员会预定11月23日作出终裁.如果届时作出肯定性终裁,美国商务部将在11月30日签发反倾销和反补贴令;反之美国商务部将不得向海关签发这两项命令.

中国太阳能厂商包括英利绿色能源(YGE.N)、尚德电力STP.N、天合光能(TSL.N)以及Canadian Solar(CSIQ.O).

由於行业产能过剩导致售价低迷,9月中旬,全球最大太阳能光伏组件厂商--尚德电力已经宣布暂时关闭中国的部分太阳能电池产能;同时,江西赛维LDK太阳能LDK.N也预测本季营收疲软,并今年第二次下调全年收入预估,指因公司仍面临产品价格大幅下跌的困境.

中国广播网援引美国商务部统计显示,2010年中国输美太阳能电池总值逾15亿美元,2011年则超过31亿美元.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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