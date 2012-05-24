商务部认定美可再生能源业贸易壁垒

路透北京5月24日电---在美国决定对中国太阳能产品徵收不低於30%的惩罚性关税後,中国商务部周四发布公告称,美国可再生能源产业的部分扶持政策及补贴措施构成贸易壁垒.

刊登在商务部网站的公告显示,经初步调查认定,美国六项被调查措施构成世界贸易组织《补贴与反补贴措施协定》第3条的禁止性补贴,对正常贸易造成扭曲.

"构成商务部对外贸易壁垒调查规则第三条所称,'违反该国(地区)与中国共同缔结或者共同参加的经济贸易条约或者协定,或者未能履行与中国共同缔结或者共同参加的经济贸易条约或者协定规定的义务'的贸易壁垒."公告指出.

去年11月25日,应中国机电产品进出口商会和中华全国工商业联合会新能源商会的申请,商务部对美国可再生能源扶持政策及补贴措施发起贸易壁垒调查.

此次调查所涉及的产品主要包括与风能、太阳能及水能等可再生能源利用相关的产品,设备及其零部件;而调查项目则包括"美国华盛顿州可再生能源生产鼓励项目"等六项.

美国上周四决定,对中国太阳能企业的产品徵收不低於30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.(完)

更多详情,请点选中国商务部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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