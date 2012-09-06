中国商务部称就欧盟对华光伏电池反倾销立案“深表遗憾”

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透北京9月6日电---针对欧盟委员会对中国光伏电池发起反倾销调查一事,中国商务部新闻发言人沈丹阳周四称,尽管中方多次呼吁通过磋商合作化解光伏产品贸易摩擦,但欧盟委员会仍执意发起反倾销调查,中方对此深表遗憾.
刊登在商务部网站上的新闻稿称,限制中国光伏电池产品不仅伤害中欧双方产业的利益,也将破坏全球光伏产业和清洁能源的健康发展.
沈丹阳称,金融危机以来,世界经济复苏滞缓,各国光伏产业都出现了企业经营困难,破产倒闭等现象,中国也不例外.而全球光伏产业发展已形成"你中有我、我中有你"的格局,中欧光伏产业更是一种相互依存、互利合作关系.
中方呼吁欧方能从中欧经贸合作的大局出发,认真考虑中方的立场和建议,通过磋商合作解决光伏产品贸易摩擦.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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