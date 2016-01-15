今年外贸形势仍复杂严峻 着力推动政策落实--中国商务部

路透北京1月15日 - 中国商务部周五召开2016年全国进出口工作会议指出，今年外贸发展面临的国际国内形势依然复杂严峻，下行压力仍然非常大，2016年和今后一段时期外贸工作的目标任务是重点推动外贸政策落实。

商务部网站援引商务部副部长钟山称，虽然国际市场需求增长乏力、大宗商品和原材料价格下跌、进口需求下降、要素成本持续上升等，外贸发展的不确定、不稳定因素增多，工作难度增加，下行压力仍然非常大；但也要看到中国外贸仍具备综合竞争优势和持续发展的有利条件。

他指出，今后一段时期外贸工作的目标任务是稳增长、调结构、转动力、提质量，推动外贸政策落实。将会同有关部门聚焦清理收费、贸易便利化、融资难、融资贵等问题，加大政策落实力度，切实为企业减负助力。

同时推动外贸结构调整。努力推进国际市场布局、国内区域布局、外贸商品结构、外贸主体结构和贸易方式优化，加快培育外贸竞争新优势。通过外贸体制机制、商业模式、产品创新，加快外贸发展动力转换；加快外贸转型升级基地、贸易促进平台和国际营销网络建设。

此外，推动“一带一路”建设；选择重点开拓市场，加强贸易投资合作；并加强调查研究，深入基层，研究外贸难点、焦点问题，着重解决外贸发展的“短板”问题和瓶颈制约。

面对2015年外贸形势的复杂严峻，下行压力大，中国出台了七个支持外贸发展的政策文件，全年出口增速好于全球和主要经济体，预计全年占国际市场份额从2014年的12.4%提升至13.4%左右。

以美元计价，中国2015年全年进出口总值同比下降8%，远低于年初设定的6%增速目标，其中出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元。（完）