商务部称去年中国贸易总额未超美国

路透香港2月14日 - 对于外界热炒的中国2012年贸易总额首度超过美国的报导,中国商务部近日回应是媒体对不同统计口径的误读.实际上,去年中国贸易总额应比美国少156.4亿美元.

此前有媒体报道称,2012年中国贸易总额首次超过美国,成为世界贸易额最大的国家.但该报导援引数据是"美国商务部国际收支"统计口径.

但美国商务部也公布了出口以船边交货价(与离岸价接近)、进口以到岸价统计的2012年货物贸易数据,该数据为38,824亿美元.而往年世界贸易组织公布各国贸易数据时采用的是美国此统计口径数据.

而据中国海关统计,去年货物贸易额为38,667.6亿美元,统计口径是出口以离岸价、进口以到岸价计算,与世界贸易组织采用的统计口径一致.因此,中国去年的货物贸易额应比美国少156.4亿美元.

世界贸易组织将于2013年2月底或3月初公布最终世界各国贸易额数据及排名.(完)

(记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。