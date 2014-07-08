中国商务部再裁定美国产白羽肉鸡产品存在倾销和补贴

路透北京7月8日 - 为执行世界贸易组织(WTO)争端解决机构的相关建议，中国商务部周二公布再调查裁定：原产于美国的进口白羽肉鸡产品存在倾销和补贴，并决定对相关产品按照调整后的税率征收反倾销税和反补贴税。

商务部网站公告称，根据再调查的结果对美国公司的倾销幅度和从价补贴率进行了调整，决定自2014年7月9日起，进口经营者在进口原产于美国的白羽肉鸡产品时，应按照调整后的税率缴纳46.6%-73.8%不等的反倾销税和4.0%-4.2%不等的反补贴税。

商务部认为，中国国内白羽肉鸡产业受到了美国倾销和补贴行为的实质损害，而且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系。

商务部于2010年宣布，对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反补贴税和反倾销税。去年8月，WTO裁定中国的上述措施违反世贸规则，美国赢得了这场旷日持久的贸易争端。（完）

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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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