财政部规定“四大”会计所首席合伙人须本土化

路透北京5月10日电---中国财政部出台中外合作会计师事务所本土化转制方案,规定要求"四大"采用特殊普通合伙组织形式後,内部履行最高管理决策职权的合伙人--首席合伙人,必须具有中国国籍且具备中国注册会计师执业资格.

目前中国共有中外合作会计师事务所四家(简称"四大"),分别为安永华明、毕马威华振、德勤华永和普华永道中天,分所达到25家,主要集中在经济发达城市.

"首席合伙人本土化是'四大'真正实现本土化的核心标志之一."财政部网站的新闻稿称,目前,"四大"合作所现任首席合伙人(或履行类似职责的主要负责人)均不符合上述要求.为避免转制工作"硬着陆",转制方案作出过渡安排.

根据安排,"四大"合作所现任首席合伙人不符合规定条件的,可以在未来三年内继续担任首席合伙人,三年之後,其本人或继任者必须满足转制方案规定的资格条件.这一过渡安排,有利於事务所内部新旧管理层的顺利交接和本土化转制工作的平稳进行.

此外,转制方案并要求,自财政部核发"四大"合作所新的特殊普通合伙事务所执业证书日起,具备其他国家或地区注册会计师专业资格的境外合伙人占事务所合伙人总数的比例及其在合伙人管理委员会中的比例不得超过40%.至五年过渡期结束,上述比例不得超过20%.(完)

更多详情,请点选中国财政部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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