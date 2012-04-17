航空旅客改缴民航发展基金--财政部

* 航空旅客需缴纳民航发展基金

* 国内航班每人次50元,国际航班为90元

* 原民航机场管理建设费等规定废止

路透北京4月17日电---在中国已徵收多年的机场建设费终於"寿终正寝",将被民航发展基金所取代.中国财政部日前发文明确,乘坐国内航班旅客每人次应缴纳民航发展基金50元人民币,国际航班则需缴纳90元.

刊登在财政部网站的"民航发展基金徵收使用管理暂行办法"称,民航发展基金属於政府性基金,收入上缴中央国库,纳入政府性基金预算.该办法自今年4月1日起施行.

同时,原民航机场管理建设费和民航基础设施建设基金的有关规定废止.

此前国内航班旅客缴纳的机场建设费为50元,国际航班为70元.新办法意味着,後者缴纳费用新增了20元.

对於民航发展基金未来的用途,新办法称,将主要用於民航基础设施建设,对货运航空、支线航空、中小型民用运输机场等进行补贴,以及民航节能减排等.

办法并明确,持外交护照出境的旅客、年龄在12周岁以下(含)的乘机儿童、乘坐国内支线航班的旅客,可以免征民航发展基金.

本办法中涉及航空旅客缴纳民航发展基金的相关规定,执行至2015年12月31日.

中国四家主要的大型航空企业分别为中国国航(601111.SS)(0753.HK)、南方航空(600029.SS)(1055.HK)、东方航空(0670.HK)(600115.SS)和海南航空(600221.SS).(完)

更多详情,请点选中国财政部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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