中国财政部研究面向社保基金及住房公积金等发行地方债--报载

路透上海1月22日 - 中国证券时报周五援引财政部国库司副司长杨瑞金称，今年积极的财政政策力度将会加大，并阶段性提高财政赤字率，做好地方债和国债发行平稳衔接；同时进一步提高地方债发行定价市场化水平，并研究面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行地方债。

“今年财政部会积极研究推进地方债投资主体的多元化，将在目前基础上面向社会保险基金、企业年金、住房公积金等发行。”杨瑞金近日表示。

杨瑞金还指出，国家将继续推动地方政府和相关金融机构、中介机构按照市场化原则充分竞争，进一步提高地方债发行定价市场化水平。

此前国内媒体报导报导，财政部日前已向省级财政部门下达2016年地方存量债务的置换债券额度上限规模，今年的置换债额度上限较去年的发行规模有所增加。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

去年财政部先后下达三批共3.2万亿元的地方债置换额度，加上新增一般地方债及专项地方债分别为5,000亿元和1,000亿元，合计3.8万亿元。

中国经济参考报此前引述知情人士称，今年包括一般债券和专项债券在内的新增地方政府债券规模有望达到万亿量级，较去年的6,000亿元人民币明显提升。报导并援引专家预计，今年地方债置换规模有望在去年3.2万亿元基础上进一步提高，全年地方债发行额可能在5-6万亿元。(完)