中国地方国库现金定存招标范围明年扩至全国 财政发力增渠道（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
（新增市场评论等）
路透上海12月4日 - 两位了解情况的消息人士周五透露，在此前多地试点基础上，中国财政部明年起将地方国库现金定期存款自主招标范围扩大至全国。这意味着利好流动性的同时，也为地方财政发力增加了新的渠道。
一位业内人士称，“就是从今年的试点，变成全国的普遍性政策。地方财政的钱不少呢，但各地招标发行的条件不一样，财政要发力的态度明确，支持经济建设。”
今年中国官方对财政政策的提法为“积极”，在多次降准和降息后，越来越多的市场人士也将提振经济的期望，更多放在财政政策上。
路透暂时未能联络到财政部对上述消息予以置评。
华北一银行交易员表示，除了财政发力，地方国库现金招标也可能成为未来地方债发行的“辅助工具”。
“目前我所知的就是根据各家机构投地方政府债的量，作为一个重要的考量因素，当然还有其他的因素。”她指出。
路透2月曾报道，在国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，财政部今年批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。
至于对流动性的影响，上海一银行交易员认为，地方国库现金定期存款招标，将进入国库的资金转为存款，无疑将利好资金面；但考虑到财政部每年操作也仅数千亿元水平，一时还不能期望地方有太多增量。
另外，与财政部负有逆流动性周期调节的目标不同，地方政府在进行定存招标时，可能会更多考虑到当地财政发力的时点或方向需要，因此对资金面的改善作用受限。
截至目前，今年以来财政部共进行了10次国库现金定期存款招标，金额总计5,100亿元人民币。2014年和2013年的操作规模分别为6,200亿元和4,300亿元。
今年2月和4月，上海财政局分别进行了两次地方国库现金管理招标，招标金额各为400亿元，期限均为六个月。而事实上，据北京财政局信息显示，北京市于去年12月即进行过一次地方国库现金定存招标，金额300亿元，期限一年。(完)
（发稿 路透中文部）
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