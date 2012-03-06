谢旭人：财政性教育投入今年将达标

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透北京3月6日电---中国国家财政部部长谢旭人表示,国家财政性教育投入占国民生产总值(GDP)4%的目标今年能实现.而积极的财政政策也体现在保持较大的财政支出的强度方面.
新华社周一晚间援引谢旭人称,今年全国财政预算支出能够增加14.1%,这比去年预算的11.9%增幅高了逾2个百分点,这充分体现财政政策积极的一面.
"今年财政性教育支出,是按照预算'国家财政性教育投入占GDP 4%'的目标来考虑的.而公共财政预算、政府性基金预算等全国财政性教育经费支出加起来近22,000亿元人民币,这就已经超过4%了."谢旭人称.
谢旭人并透露,房产税、营业税改革试点目前正在总结经验,探索下一步如何扩大范围.
中国财政部周一称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元人民币,约相当国内生产总值(GDP)的1.5%,预算赤字规模低於去年实际水平.(完)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。