谢旭人：财政性教育投入今年将达标

路透北京3月6日电---中国国家财政部部长谢旭人表示,国家财政性教育投入占国民生产总值(GDP)4%的目标今年能实现.而积极的财政政策也体现在保持较大的财政支出的强度方面.

新华社周一晚间援引谢旭人称,今年全国财政预算支出能够增加14.1%,这比去年预算的11.9%增幅高了逾2个百分点,这充分体现财政政策积极的一面.

"今年财政性教育支出,是按照预算'国家财政性教育投入占GDP 4%'的目标来考虑的.而公共财政预算、政府性基金预算等全国财政性教育经费支出加起来近22,000亿元人民币,这就已经超过4%了."谢旭人称.

谢旭人并透露,房产税、营业税改革试点目前正在总结经验,探索下一步如何扩大范围.

中国财政部周一称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元人民币,约相当国内生产总值(GDP)的1.5%,预算赤字规模低於去年实际水平.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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