政府投资基金不可投信托股票 鼓励投资创业早期企业--中国财政部

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京12月9日 - 中国财政部周三发布政府投资基金暂行管理办法称，政府投资基金不可投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品等。
财政部网站公布的暂行管理办法称，各级财政部门应当控制政府投资基金的设立数量，不得在同一行业或领域重复设立基金。
在投资领域上，办法还规定，禁止政府投资基金从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；不得吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借，以及发行信托或集合理财产品募集资金。
暂行管理办法称，鼓励政府投资基金投资于处于种子期、起步期等创业早期的企业；用于扶持中型、小型、微型企业发展，产业转型升级和发展，以及基础设施和公共服务领域。
办法表示，投资基金的亏损应由出资方共同承担，政府应以出资额为限承担有限责任；为更好地发挥政府出资的引导作用，政府可适当让利，但不得向其他出资人承诺投资本金不受损失，不得承诺最低收益。
此外，管理办法规定，政府投资基金应选择在中国境内设立的商业银行进行托管；并接受财政、审计部门对基金运行情况的审计、监督。（完）
(发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。