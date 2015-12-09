政府投资基金不可投信托股票 鼓励投资创业早期企业--中国财政部

路透北京12月9日 - 中国财政部周三发布政府投资基金暂行管理办法称，政府投资基金不可投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品等。

财政部网站公布的暂行管理办法称，各级财政部门应当控制政府投资基金的设立数量，不得在同一行业或领域重复设立基金。

在投资领域上，办法还规定，禁止政府投资基金从事融资担保以外的担保、抵押、委托贷款等业务；不得吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借，以及发行信托或集合理财产品募集资金。

暂行管理办法称，鼓励政府投资基金投资于处于种子期、起步期等创业早期的企业；用于扶持中型、小型、微型企业发展，产业转型升级和发展，以及基础设施和公共服务领域。

办法表示，投资基金的亏损应由出资方共同承担，政府应以出资额为限承担有限责任；为更好地发挥政府出资的引导作用，政府可适当让利，但不得向其他出资人承诺投资本金不受损失，不得承诺最低收益。

此外，管理办法规定，政府投资基金应选择在中国境内设立的商业银行进行托管；并接受财政、审计部门对基金运行情况的审计、监督。（完）