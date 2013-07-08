财政部要求中央国家机关削减支出

路透北京7月8日 - 中国中央财政收入今年完成预算目标压力很大，因此更需要将有限资金用在“刀刃”上。新华社周日援引财政部消息称，已经要求中央国家机关各部门对2013年一般性支出统一按5%比例压减，按去年推算大概节约50亿元人民币。

报导称，财政部近日已经发出通知，要求中央国家机关各部门要重点压减办公楼和业务用房建设及修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置和运行经费、公务接待费、因公出国经费等。

“各部门要进一步加强财政支出管理，调整和优化支出结构，支持经济结构调整和产业升级，保障和改善民生，把有限的财政资金用到刀刃上，”通知称。

根据去年的决算报告，汇总2012年中央行政单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计1,028.52亿元。如果今年按5%的比例压减，压减的规模约为51.4亿元。

“目前的状况下，要将财政收入用在更加迫切需要的地方，”新华社援引财政部财政科学研究所副所长白景明称。但他也指出，行政经费包含的范围，比一般性支出稍微大些。

中国财政部部长楼继伟此前表示，今年前四个月累计中央财政收入同比下降0.8%，主因受到经济增长趋于平缓，实施结构性减税等因素影响。要实现年初预算确定的中央财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。

中央财经大学财经研究院院长王雍君认为，政策的出发点是好的，也是有必要的，反映了政府执政理念的变化。他判断，会议费、差旅费和车辆购置和运行经费，都有不同程度压减的空间。

“压减各部门的行政经费与各部门的利益是相左的，因此在执行方面要做好监督工作，”他并称，“统一压减5%是简单化的措施，因为各部门压减的空间存在差异，参差不齐，应当细化后区别对待。”(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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