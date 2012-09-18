中国外交部称日本人登钓鱼岛是侵犯领土主权的严重挑衅

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透北京9月18日电---中国外交部周二称,日本右翼分子非法登上中国领土钓鱼岛是侵犯中国领土主权的严重挑衅行为,中方向日方提出了严正交涉,要求日方对纵容右翼分子的行为做出解释.
"我们敦促日方采取有效措施,停止一切激化事态和矛盾的行为.同时,中方保留采取进一步措施的权利."外交部发言人洪磊就日本右翼分子登上钓鱼岛活动答记者问时称.
中国官方媒体《人民日报》周二针对日本的钓鱼岛"国有化"行为发表文章称,中方将根据事态的发展,针锋相对地采取有力举措,坚定不移地维护国家领土主权.
1931年9月18日本关东军蓄意制造"九一八"事变,进攻中国东北军驻地和沈阳城,"九一八"也成为中华民族的国耻日,中国多地鸣警报纪念九一八,勿忘国耻,抗议"购岛".(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
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