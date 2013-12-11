财政部：11月全国财政收入同比增长15.9%

* 1-11月全国财政收入增长9.9%，支出增长9.3%

* 中央财政收入逐步回升，有望实现预算目标

* 11月支出增幅大幅回落，突击花钱担忧减轻

路透北京12月11日 -中国财政部周三公布，11月全国财政收入同比增长15.9%，前11月全国财政收入增速继续稳步回升。中央财政收入回升更为明显，预计有望完成全年增长7%的预算目标。

财政部周三公布，1-11月全国财政收入比去年同期增长9.9%，比1-10月增幅提高0.5个百分点。其中，中央财政收入同比增长6.5%，比1-10月累计增幅提高0.8个百分点。

“初步预计，在经济总体保持平稳发展态势的基础上，中央财政收入有望完成全年预算。”财政部网站新闻稿称，12月要大力支持税务、海关部门依法征管、应收尽收，又坚决制止收过头税，确保完成全年收入任务。

财政部称，7-11月中央财政收入增长13.7%，远高于上半年的增长1.5%。主要是受经济逐步回暖、贸易形势好转以及一次性收入缴库增加等特殊因素的影响。

与此同时，地方财政收入增长相对平稳，上半年增长13.5%、7-11月增长12.7%。累计增幅高于中央，主要是房地产成交量增加带动相关地方税收增加。

主要收入项目数据显示，11月国内增值税2,486亿元，同比增长12.7%。当月企业所得税577亿元，同比增长17.5%。

11月营业税1199亿元，同比增长4.9%。其中，受房地产成交量增加带动，房地产营业税增长27.5%。

浏览月度财政收支增速图表，请点选 link.reuters.com/dyx35v

**11月支出增幅回落**

支出方面，1-11月全国公共财政支出同比增长9.3%。其中，中央财政本级支出同比增长4.7%，地方财政支出同比增长10.2%。

财政部未公布单月财政支出数据。路透根据历史数据计算，11月全国财政支出同比增长4.1%，自10月的21.9%高位大幅回落。这就减轻了今年年底再现预算单位突击花钱的忧虑。

中国上月召开的十八届三中全会通过了全面深化改革的决定，在财税改革方面提出改进预算管理制度，实施全面规范、公开透明的预算制度。

财政部长楼继伟近日表示，财政部要重点抓好今年年底前完成的整改事项，加快工作进度，不折不扣地落实好专项整治任务。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月

2012全年 11月

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财政收入 15.9 16.2 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1

7.2 12.8 21.9

财政支出 4.1* 21.9* 10.1* 6.5* 1.8* 3.0 12 18 7.2

15.7 15.1 6.7

*注： 自今年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况。(完)

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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