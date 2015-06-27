中国加快PPP项目示范工作助推更多落地 组织上报第二批--财政部

路透北京6月27日 - 中国财政部近日下发通知，要求加快推进政府和社会资本合作（PPP）项目示范工作，尽早形成一批可复制、可推广的实施范例，助推更多项目落地实施，并组织上报第二批备选示范项目。

财政部网站周五稍晚发布的通知称，地方各级财政部门要在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域，筛选征集适宜采用PPP模式的项目，加快建立项目库。

财政部表示要确保上报备选示范项目具备相应基本条件，政府和社会资本合作期限原则上不低于10年。对采用建设-移交（BT）方式的项目，通过保底承诺、回购安排等方式进行变相融资的项目，财政部将不予受理。

同时，优先支持融资平台公司存量项目转型为PPP项目。重点推进符合条件的融资平台公司存量项目，通过转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等方式转型为PPP项目。存量项目债务应纳入地方政府性债务管理系统，或2013年全国政府性债务审计范围。

财政部表示，建立“能进能出”的项目示范机制。对已列入示范项目名单的项目，如项目交易结构发生重大变化不能采用PPP模式，或一年后仍未能进入采购阶段的，将被调出示范项目名单。

示范项目建设完成后，财政部将组织专家对前期实施情况进行验收，重点审查示范项目是否符合PPP模式的必备特征。符合PPP模式特征的，将作为实施范例进行推广。不符合PPP模式特征的，财政部将督促实施单位进行整改，或不再作为示范项目推广。

此外，财政部还表示，中央财政加快推动设立PPP基金，研究出台“以奖代补”措施，符合条件的示范项目将优先获得支持。

为鼓励社会资本通过多种方式参与社会项目建设及运营，中国国家发展改革委日前开辟PPP项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目，首批发布的PPP项目共计1,043个，总投资1.97万亿元人民币。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。