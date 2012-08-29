谢旭人：稳步推进房产税改革试点 落实完善结构性减税

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月29日电---中国财政部部长周三表示,下一步将稳步推进个人住房房产税改革试点,继续落实和完善结构性减税政策.
"根据当前经济财政形势,下一步将继续实施积极的财政政策,促进经济稳定增长,并进一步推进财税体制改革."新华社援引他向全国人大常委会做报告时称.
他并表示,将研究完善消费税制度,合理调整消费税范围和税率结构;深化资源税改革,扩大资源税从价计征范围;同时,扩大营业税改征增值税的试点范围,增加北京等八个试点省(直辖市).
谢旭人并称,截至7月底,全国城镇保障性安居工程已开工580万套,开工率77.8%,基本建成360万套.
住建部政策研究中心主任秦虹5月曾称,国务院已经明确今年要扩大房产税试点,而且控制投资投机、满足刚性需求的调控方向短期内不会变,"限购政策"还会继续.
房产税试点是本轮中国最严厉房地产调控的手段之一.目前上海和重庆两市已自去年1月底开始开征房产税,税率介於0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.
财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。