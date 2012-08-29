谢旭人：稳步推进房产税改革试点 落实完善结构性减税

路透北京8月29日电---中国财政部部长周三表示,下一步将稳步推进个人住房房产税改革试点,继续落实和完善结构性减税政策.

"根据当前经济财政形势,下一步将继续实施积极的财政政策,促进经济稳定增长,并进一步推进财税体制改革."新华社援引他向全国人大常委会做报告时称.

他并表示,将研究完善消费税制度,合理调整消费税范围和税率结构;深化资源税改革,扩大资源税从价计征范围;同时,扩大营业税改征增值税的试点范围,增加北京等八个试点省(直辖市).

谢旭人并称,截至7月底,全国城镇保障性安居工程已开工580万套,开工率77.8%,基本建成360万套.

住建部政策研究中心主任秦虹5月曾称,国务院已经明确今年要扩大房产税试点,而且控制投资投机、满足刚性需求的调控方向短期内不会变,"限购政策"还会继续.

房产税试点是本轮中国最严厉房地产调控的手段之一.目前上海和重庆两市已自去年1月底开始开征房产税,税率介於0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.

财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

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