财政部称国企利润连续五个月下降

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京7月16日电---中国财政部周一公布,1-6月国有企业累计实现利润总额10,203.8亿元人民币,同比下降11.6%,为连续第五个月下降.
数据同时显示,国企利润6月比5月环比增长20.6%.
刊登在财政部网站的新闻稿称,分行业看,1-6月,实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、汽车行业、邮电通信行业等.实现利润同比降幅较大的行业为交通行业、化工行业、有色行业、石化行业、建材行业等.
数据显示,1-6月中央企业累计实现利润总额6,952.1亿元,同比下降10.4%,6月比5月环比增长10.6%.地方国有企业累计实现利润总额3,251.6亿元,同比下降13.9%,6月比5月环比增长39.6%.
财政部并称,1-6月国有企业累计实现营业总收入198,453.6亿元,同比增长11.1%,6月比5月环比增长8.8%.(完)
更多细节,请点选财政部网站(here)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。