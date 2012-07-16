版本:
中国
中国财经 | 2012年 7月 16日 星期一 17:59 BJT

财政部称国企利润连续五个月下降

路透北京7月16日电---中国财政部周一公布,1-6月国有企业累计实现利润总额10,203.8亿元人民币,同比下降11.6%,为连续第五个月下降.

数据同时显示,国企利润6月比5月环比增长20.6%.

刊登在财政部网站的新闻稿称,分行业看,1-6月,实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、汽车行业、邮电通信行业等.实现利润同比降幅较大的行业为交通行业、化工行业、有色行业、石化行业、建材行业等.

数据显示,1-6月中央企业累计实现利润总额6,952.1亿元,同比下降10.4%,6月比5月环比增长10.6%.地方国有企业累计实现利润总额3,251.6亿元,同比下降13.9%,6月比5月环比增长39.6%.

财政部并称,1-6月国有企业累计实现营业总收入198,453.6亿元,同比增长11.1%,6月比5月环比增长8.8%.(完)

更多细节,请点选财政部网站(here)

--发稿 李然; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐