谢旭人：下半年加快扩大营改增试点

路透北京7月26日电---中国财政部部长谢旭人周四部署下半年财政工作重点提出,要加快和扩大营业税改征增值税试点,促进服务业发展;严格实施差别化住房税收政策,抑制投机投资性购房需求.

新华社当日稍晚报导引述他的话称,下半年要继续实施积极的财政政策,促进经济稳定增长;落实和完善结构性减税政策,落实支持小微型企业发展的税收政策;完善促进流通产业发展的财税政策措施.

"落实促进民间投资的财税优惠政策,政府性资金安排对民间投资主体同等对待."他称.

此前中国国务院会议决定,自8月起扩大营业税改征增值税试点范围,将交通运输业和部分现代服务业的改征试点范围,由上海市分批扩大至北京等十省市;明年将继续扩大试点地区,并选择部分行业在全国范围试点.

谢旭人并指出,下半年要加快推进保障性住房建设、各类棚户区改造和农村危房改造,各级财政都要按规定落实资金来源,切实加大资金投入.严格实施差别化住房税收政策,加强交易环节和持有环节相关税收征管,抑制投机投资性购房需求.

中国中央和地方在房地产调控上的"博弈"持续升级,促使国务院日前决定对房地产调控展开专项督察.新华社周三稍晚发布评论文章称,房地产市场要坚决防止"微调"放水,触碰中央调控底线、红线的必须坚决叫停.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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