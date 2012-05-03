中国外交部：美方不应在陈光诚问题上继续混淆视听

路透北京5月3日电---就美国国务卿希拉里对陈光诚问题发表公开声明,中国外交部表示,美方现在要做的,不应是继续混淆视听、千方百计推托和掩饰自身在这件事情上的责任,更不得继续做干涉中国内政的事.

外交部网站新闻稿引述发言人刘为民称,美方应以负责任的态度,从这次事件中认真汲取教训,真正反思自己的政策和做法,采取必要措施防止再次发生此类事件,以实际行动维护中美关系大局.

他再次强调,"美驻华使馆有义务遵守有关国际法和中国的法律,不得从事与其职能不相符的活动.中方绝不接受美方干涉中国内政的做法,已要求美方就此道歉,彻查此事,处理相关责任人,并保证不再发生类似事件."

中国外交部发言人周三表示,山东省沂南县人陈光诚於4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后自行离开;并指出,美国驻华使馆以非正常方式将陈光诚带入使馆,中方对此强烈不满.

在中国外交部表态後,美国国务卿希拉里周三稍晚发表声明称,美国处理陈光诚的方式,"反映了他的选择与我们的价值观";她还称,确保北京信守承诺,不让陈光诚受到干扰,是至关重要的.

备受关注的第四轮中美战略与经济对话将於周四至周五(5月3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.(完)

更多详情,请点选中国外交部网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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