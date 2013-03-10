杨洁篪：制裁不是解决朝鲜核问题的根本办法

路透北京3月9日 - 朝鲜半岛局势近期再度紧张。中国外交部部长杨洁篪周六称，制裁不是解决朝鲜核问题的根本办法。在中日钓鱼岛问题上，他呼吁日方切实纠正错误，防止事态升级失控。

“中方始终认为，制裁不是安理会行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法，”他在“两会”记者会上称,呼吁有关各方保持冷静克制，不要再采取导致局势紧张恶化的行动。

杨洁篪并重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土，日方应正视现实，切实纠正错误，同中方一道，通过对话磋商妥善处理和解决有关问题，防止事态升级失控。

“日方的所作所为侵犯了中国的领土主权……中方采取的坚定措施，显示了中国政府和人民维护国家领土主权的坚强意志和决心，”他说。

在回答有关中美在亚太地区该如何互动的问题时，杨洁篪指出，亚太地区的事务应该由亚太地区的国家商量着办，希望美方同中方一道，努力增进两国在亚太地区的对话和合作，携手促进亚太地区的和平、稳定与繁荣。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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