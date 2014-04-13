朱光耀驳斥IMF对中国经济硬着陆风险的警告

路透华盛顿4月12日 -中国财政部副部长朱光耀周六对国际货币基金组织(IMF)发出的硬着陆警告作出回击，称政府正采取行动应对金融风险。IMF警告称，由于资产质量不佳，中国经济面临硬着陆的风险。

朱光耀表示，中国与IMF密切合作，但并非赞同IMF所有的分析。

他在参加IMF和世界银行春季会议的间隙对一些西方记者表示，“总体上，我们认为他们是非常专业的金融机构，但他们使用的一些分析方法和一些传统思维也需要改变。”

“我们希望他们的分析和方法能够真正反映一国的现实，”他说。“我们说的不光是IMF，还有世界银行，没有一种分析适用于所有国家。如果你们的政策建议要成为一个有价值的建议，就必须基于现实。”

IMF总裁拉加德在周四公布的全球政策议程中，就中国的“硬着陆”风险，及其对其他新兴市场的负面冲击发出警告。

虽然她的报告中称这种风险很小，但敦促中国遏制影子银行系统的风险并为金融行业松绑，以改善信贷分配。

朱光耀说，中国国家主席习近平已经公开承认，中国面临着影子银行问题的挑战。

“我们已开始采取行动，包括加强管理和监督，”他说，并称他认为中国很好地掌控着形势，从2008年雷曼兄弟破产中吸取了教训。

朱光耀还表示，人民币兑美元近期下跌是市场力量作用的结果，而且并非单向走势，呼应了其他决策官员的言论。

“我们希望随着供需的改变，人民币汇率能够有涨有跌，”他说。(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。