逆回购成中国货币政策首选 降准和降息时间料延後--农行

路透北京9月4日电---中国农业银行(601288.SS)周二发布报告称,中国央行已将公开市场逆回购操作作为货币政策首选,预计降准和降息时间窗口将继续後延,逆回购频率和规模继续上升;未来央行可能通过差别存款准备金率的动态调整以优化货币信贷结构.

对於可能采取的货币信贷结构调整方式,农行(1288.HK)在报告中引述近日央行营业管理部召开的辖区金融机构情况通报会内容称,要"加大差别存款准备金动态调整机制的参数调整和动态指导",通过调整参数,可以达到向特定领域增加流动性的目标.

报告认为,从物价来看,近期国际粮价大幅上涨,国内秋粮生产也遭遇较严重的病虫害.预计8月份CPI(居民价格价格指数)会小幅反弹,对物价的警惕将会继续限制货币政策的放松空间.

在这种情况下,预计财政政策将承担起"稳增长"的重任,而货币政策仍将保持"无为而治"的态势,降准和降息的时间窗口将继续後延,相应地,逆回购操作的频率和力度会继续上升.

"综合考虑9月、10月到期资金分布和中秋、国庆等假日因素,央行将会继续进行较大规模的逆回购操作应无悬念,"报告称.

今年以来,中国已经两次降息,并两次调降存款准备金率.

中国银行间资金状况向好,央行公开市场周二逆回购操作量较上周二顺势缩减逾两成至950亿元人民币.其中14天期中标利率下调,除了与流动性趋松相关,同时也体现出央行主动引导长期资金价格下行,给予市场更多信心的意图.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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