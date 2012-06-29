中国将继续实施稳健货币政策 适时预调和微调--央行行长

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海6月29日电---中国人民银行行长周小川周五重申,中国要继续实施好稳健的货币政策,适时、适度进行预调、微调.并将坚持进行利率、汇率和人民币跨境使用等方面的改革.
周小川并在陆家嘴论坛上指出,要使金融业更好地服务实体经济发展.大力推动金融改革创新,促进经济、金融协调发展,大力推动金融业改革开放.
同时要全力坚持并参与上海国际金融中心的建设,特别是大力发展资本市场.同时,防范系统性风险,应对好全球金融危机和主权债务危机.
为稳增长,央行今年以来已经两度下调金融机构存款准备金率,并降息一次.同时开始实质推进利率市场化,被视为引导银行多放贷的精准调控.
此外在汇率改革及人民币国际化方面也是动作频频,包括将人民币兑美元波幅扩大至1%;开通人民币与日圆直接交易等.同时拟将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验,这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.(完)
--发稿 李宏薇/边竞; 撰写 冉莹; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。