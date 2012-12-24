中国货币政策应“稳中趋紧” 信贷政策则“稳中偏松”--专家

路透北京12月24日 - 中国国家信息中心预测部张茉楠撰文表示,中国央行应采取货币政策"稳中趋紧",而信贷政策"稳中偏松"的政策组合.货币政策必须创新,除了可考虑放松商业银行的存贷比之外,还可以考虑降低超储率以提高货币乘数.

中国证券报周一刊登其文章认为,政策调控必须考虑节奏和力度,宏观经济环境并不支持货币政策动用降低利率等总量型工具.且货币政策更多的是总量政策,无论是存准率、利率还是公开市场操作都属于总量调控,结构性政策需要靠信贷政策来解决.

"与以往货币高增长不同的是,当前货币需求变化在供求平衡中占据主导,需求不足已经成为信贷增长的最大掣肘."她表示.

从目前状况看,由于信贷投放在不同经济主体之间并不均衡,中小企业信贷获取难度明显大于大型企业.广大中小企业面临较高的上市融资门槛,无法直接从资本市场融资,公司债券和股权融资只占不到1%,更加倚重于银行信贷,如何降低中小企业信贷融资成本已成当务之急.

因此,在新增货币投放中,要更加注重差别化信贷,对经济领域的薄弱环节,特别是对中小企业应给予更大力度的支持,降低其借贷和融资成本.

但张茉楠亦强调,当前的货币政策是需要做出调整的,但货币政策调整必须着眼于解决两大矛盾:一是总量和结构的矛盾;二是供给和需求的矛盾.因此,政策必须创新,除了可考虑放松商业银行的存贷比之外,还可以考虑降低超储率以提高货币乘数.

文章并称,此外央行还须强调利率市场化和汇率市场化结合运用,保持人民币汇率的大体稳定,通过市场化来配置资源,使资金信号、资金成本反映真实的社会和实体经济的需求,通过市场化的引导和配置,使资金能够真正配置到它所需要的地方去,而不至于使一些资金过度的流到虚拟经济中,导致资产价格的过快上涨.

中国人民银行调查统计司王毅和石春华此前撰文建议,中国稳健的货币政策宜稳中偏紧,M2作为当前宏观调控目标应适度下调,与经济平稳较快增长的需要,货币投放渠道的变化和金融创新的发展相适应.

央行公布数据显示,11月社会融资总量持续增长累积量比去年同期增长22.61%;从增幅上看,今年1-5月各月累计值均低于去年同期,而随着政策宽松加码,随后的几个月持续增长,进入四季度增速加快.但从另一个角度看,由于需求不振等因素,货币活性并未得到根本性改观,这给货币政策效力发挥打了折扣.

今年11月,企业中长期贷款减少31亿元,占比继续回落.而代表货币活性的狭义货币量M1增速今年1月和4月均处于3.1%的历史最低水平.尽管此后M1和M2开始同步反弹,但11月,M1、M2又开始同步走低.(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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