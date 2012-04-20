中国货币政策应引导贷款结构调整--专家

* 二季度货币政策要注重引导贷款结构调整

* 今年可能只会动用存备率等数量型工具

* 预计今年GDP增长8.5%,CPI升3.5%左右

路透上海4月20日电---中国3月新增贷款出人意料超过1万亿元人民币,令市场为之一振.不过国家信息中心专家周五认为,目前短期贷款偏多,为经济发展留下隐患,二季度货币政策不仅要放松总量,更要引导贷款结构调整.

国家信息中心经济预测部主任、首席经济学家范剑平在全球基金峰会上预计,由於通胀压力居高不下,今年国家货币政策的调整可能只会动用存款准备金率等数量型工具,利率等价格型工具年内很难有实质性动作.

"3月贷款投放总量不少,但中长期贷款仍然偏少,说明实体贷款需求较弱."他表示,目前而言,经济运行在上轮周期的减速调整阶段进入扩张周期的刺激因素还未出现.

中国央行数据显示,3月新增人民币贷款10,100亿元,高於此前路透8,000亿元的调查中值;1-3月非金融企业及其他部门贷款增加1.95万亿元,其中,短期贷款增加1.05万亿元,中长期贷款仅增加5,906亿元,票据融资增加2,575亿元.

他说,如果贷款更多是以流动资金贷款形式投放出去,短时间这麽做还是可以的,但是如果长期这麽做存在着很大的风险,因为流动资金贷款需求投机性是很强的.

**下半年经济明显回升**

中国一季度国内生产总值(GDP)增长8.1%,创近三年来新低,外界对中国经济能否实现"软着陆"的疑虑再度升温.

范剑平则显得信心满满,他预计中国经济明显回升,将会发生在三季度以後.第二季至第四季的GDP增速料分别为8.2%、8.5%和8.8%,全年GDP增速在8.5%.

"即使(短期)出现很多的所谓负面因素的消息,但是这些应该都在意料之中的,所以二季度我们即使统计数据有什麽不好的消息,其实都是在意料之中的事情."他说.

范剑平认为,一直关注的六个先行指标,包括贷款增量、固定资产投资当年当年累计施工量、产成品库存等,到2月份还是全部下跌,但3月六个指标中的五个已出现止跌回升.一般而言,先行指标将领先一致指标四个月左右,一致指标会包括工业增加值、发电量、出口、财政收入、狭义货币供应量(M1)等.

由於国内总需求放缓,他认为中国上半年物价上涨压力有所缓解,不过全年通胀压力仍会居高不下,预计全年居民消费价格指数(CPI)上涨3.5%左右.

他指出,物价上涨因素包括年内国家将推动天然气,水,电等的价格改革;劳动力成本持续上升;食品价格面临的上涨压力亦不小;而且海外大宗商品价格重拾上涨趋势,输入型通胀压力不小.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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