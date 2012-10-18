货币政策大力放松必要性降低--中金

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透北京10月18日电---中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速加快.中金公司发布最新研报称,经济增长呈现短周期的触底回升态势,降低了货币政策进行大力度放松的必要性,年内进一步降准降息的可能性较低.
中金首席经济学家彭文生在报告中指出,9月宏观数据显示国内投资和消费需求扩张动能有所恢复,此前海关数据也显示9月外需增长有所好转."从最终需求的角度来看,经济增长动能可能已经开始见底回升,"他说.
该行维持对GDP同比增速三季度见底、四季度将有所回升,明年经济增速呈现小幅回升走势的判断.
彭文生并认为,宏观经济增长触底企稳的信号逐步明确,降低了短期内国内出台较大力度放松政策的必要性.
报告指出,四季度财政存款投放增加、外汇占款回升等季节性因素,将对银行间市场流动性带来暂时的缓解,因此四季度的货币政策将主要通过逆回购的方式增加市场流动性,年内进一步降准降息的可能性较低.
而为巩固稳增长的成效,年内财政政策预计将维持宽松态势,基础设施投资将维持较快增速.
中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符,并创三年半来新低;环比则增长2.2%,高於二季度的2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.(完)
--发稿 乔艳红;审校 黄凯
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路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周二续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。