货币政策大力放松必要性降低--中金

路透北京10月18日电---中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速加快.中金公司发布最新研报称,经济增长呈现短周期的触底回升态势,降低了货币政策进行大力度放松的必要性,年内进一步降准降息的可能性较低.

中金首席经济学家彭文生在报告中指出,9月宏观数据显示国内投资和消费需求扩张动能有所恢复,此前海关数据也显示9月外需增长有所好转."从最终需求的角度来看,经济增长动能可能已经开始见底回升,"他说.

该行维持对GDP同比增速三季度见底、四季度将有所回升,明年经济增速呈现小幅回升走势的判断.

彭文生并认为,宏观经济增长触底企稳的信号逐步明确,降低了短期内国内出台较大力度放松政策的必要性.

报告指出,四季度财政存款投放增加、外汇占款回升等季节性因素,将对银行间市场流动性带来暂时的缓解,因此四季度的货币政策将主要通过逆回购的方式增加市场流动性,年内进一步降准降息的可能性较低.

而为巩固稳增长的成效,年内财政政策预计将维持宽松态势,基础设施投资将维持较快增速.

中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符,并创三年半来新低;环比则增长2.2%,高於二季度的2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.(完)

--发稿 乔艳红;审校 黄凯

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