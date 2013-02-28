今年中国货币政策保持中性 七天SHIBOR将为调控指标--建银国际

路透香港2月28日 - 建银国际周四表示,在中国经济2013温和复苏之际,预料央行货币政策将保持中性,下半年则要视通胀变化.而上海银行间拆放利率(SHIBOR)七天期品种将成为央行调控的指标利率.

建银国际首席经济学家刘红哿指出,将在下个月全国人大披露的2013年经济目标,国内生产总值(GDP)增长率将订在7.5%,通胀目标则可能订在3.5%,略低于前一年的4%.

"这反映出政府有意把通胀控制在相对低的水平."她说,"我们相信上半年的货币政策会较为宽松,以确保经济体系获得足够的流动性,...下半年要看内部资产价格、核心通胀是不是出现超预期发展."

她还指出,在当前宏观条件下,央行调控货币政策的思路也有所转变,采取调控"价格"而不是调控"数量"的模式,这使SHIBOR有望取代货币供给,成为央行调控的目标.

"货币政策会不会转向,最简单的办法就是看七天的SHIBOR,过去两年央行有一个定律,它它觉得七天SHIBOR最佳的区间在3-3.3%."刘红哿说.

她进一步说明,当七天期SHIBOR超过3.3%,央行将释出流动性,以往可能是降准,现在将是启动逆回购.反之,当利率低于3.0%时,央行则可能进行正回购,收缩过多的流动性.

她并表示,最终央行可能以此作为银行存贷利率的基准,并让银行据此自订利率,达到利率自由化,"根据美国的经验,这个过程还需要五至十年的时间."

中国央行今年启动公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主.这会让市场主体资金缺口更容易获得满足,从而有助于稳定市场流动性预期.

央行2012年以来未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末起只滚动进行了逆回购操作,一直到上周首度进行正回购.

七天期SHIBOR今日报4.2670%,徘徊在年内高点附近.市场原本期待央行今日将进行公开市场逆回购,但最终"爽约".（完)

(记者 李珊珊; 审校 曾祥进)

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