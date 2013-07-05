国务院发文要求金融引导经济结构调整 严防风险

路透北京7月5日 - 中国国务院办公厅周五称，继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量，综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，充分发挥再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制，引导经济结构调整并严密防范金融风险。

国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见称，统筹兼顾稳增长、调结构、控通胀、防风险，合理保持货币总量，盘活存量资金、用好增量资金，加快资金周转速度，提高资金使用效率。

“对中小金融机构继续实施较低的存款准备金率，增加‘三农’、小微企业等薄弱环节的信贷资金来源。”中国政府网刊登的文件称，“稳步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场在资金配置中的基础性作用，提高实体经济特别是小微企业的信贷可获得性。”

为引导、推动重点领域与行业转型和调整，中国政府将坚持有扶有控、有保有压原则，增强资金支持的针对性和有效性。引导作用保证重点在建续建工程和项目的合理资金需求，对产能过剩行业实施差别化政策。

在控制风险方面，政府将防范化解地方政府融资平台贷款等风险；认真执行房地产调控政策，落实差别化住房信贷政策；密切关注并积极化解“两高一剩”（高耗能、高污染、产能过剩）行业结构调整时暴露的金融风险。（完）

(发稿 张胜男; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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